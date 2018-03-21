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Eskişehir'de 5 polis eşine 'ByLock' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de  FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen 5 polisin eşi 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen 5 polisin eşi 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç polislerin eşlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen aralarında diş hekimi, avukatın da bulunduğu 5 kadın gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen polislerin eşi 5 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

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