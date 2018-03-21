Eskişehir'de 5 polis eşine 'ByLock' gözaltısı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen 5 polisin eşi 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç polislerin eşlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen aralarında diş hekimi, avukatın da bulunduğu 5 kadın gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen polislerin eşi 5 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum