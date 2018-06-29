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Eskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarlaya ekili 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildi

SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarlaya ekili 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinin Yapıldak Mahallesi'nde N.S.'ye ait 6 dönüm tarlada 60 bin kök haşhaş bitkisi ekili olduğu belirlendi. Ekipler, N.S.'yi gözaltına aldı, tarladaki haşhaş bitkileri imha edildi.

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Eskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildiEskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildiEskişehir'de 60 bin kök ekili haşhaş bitkisi ele geçirildi

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