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Eskişehir'de 67 FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan ve aralarında 2 firarinin de bulunduğu 34'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de 67 FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan ve aralarında 2 firarinin de bulunduğu 34'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına başlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 30 Kasım 2017 tarihinde, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün 'mahrem imam'larının bulunduğu 65 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 63'ü rütbeli, 2'si sivil memur olan 65 şüpheliden 34'ü tutuklandı. 2 kişinin ise halen firari olduğu belirtildi.
'Terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan sanıklar hakkında, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının görülmesine, bugün başlandı. 34'ü tutuklu, 31'i tutuksuz, 2'si firari 67 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının, cuma gününe kadar sürdürüleceği belirtildi. Duruşma, sanık sayısının fazla olması nedeniyle adliye konferans salonunda yapılıyor.

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