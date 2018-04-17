Eskişehir'de 75 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 75 bin lira değerinde 2 kilo 82 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yaptıkları çalışmada 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birinin üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam satışa hazır halde 2 kilo 82 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu skunk ile bir hassas terazi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuyla yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken diğer kişiyi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında gerekli yasal işlemi yaptıktan sonra serbest bıraktı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasının tamamlanmasından sonra 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtilirken, Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Ele geçen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 75 bin TL olup en az 1500 zehirlenme vakası engellenmiştir. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarımız tüm birimlerimizle azim ve kararlıkla devam edecektir" denildi.

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