Eskişehir'de, açığa alınan 2 astsubay FETÖ'den gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan astsubaylar Bülent A. ile Hasan Ö., 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan astsubaylar Bülent A. ve Hasan Ö.'yü gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Bülent A. ve Hasan Ö. sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
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