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Eskişehir'de Ahşap Heykel Festivali

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Heykel Festivali'ne katılan sanatçılar, ağaçlara birbirinden farklı şekiller verdi.

Eskişehir'de Ahşap Heykel Festivali

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Heykel Festivali'ne katılan sanatçılar, ağaçlara birbirinden farklı şekiller verdi.
Odunpazarı Belediyesi, 'Ahşabın sesi' sloganı ile 4'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ni düzenledi. Festivale 2'si yabancı 12 sanatçı katıldı. 13 Mayıs'a kadar sürecek festivale Türkiye'den Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez, Ayhan Tomak; Rusya'dan Vasilisa Chugunova ve İsviçre'den Jean Paul Falcioni katıldı.
Kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan festivalde, sanatçılar, Odunpazarı'nda kurulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçları testerelerle ve ellerindeki çeşitli aletlerle kesip heykeller yapan sanatçıların çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle izledi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festivalin açış konuşmasında, "Uluslararası Ahşap Heykel Festivalimiz, artık Odunpazarı'nın markası oldu. Odunpazarı deyince, ahşap anlaşılıyor. Ahşap Heykel Festivalimiz, bazıları tarafından 'Odunpazarı Belediyesi demek; saz, caz ve festival demek' diye eleştirilse de biz bunu bir övünç madalyası olarak kabul ediyoruz. Odunpazarı demek; saz, caz ve festival demek olmalı. Biz, kültüre ve sanata en yüksek düzeyde destek veren bir belediye olmaktan onur duyuyoruz. Eskişehirliler de festival kentinde yaşamaktan gurur duyuyor. O nedenle festivallerimizi geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

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Eskişehir'de Ahşap Heykel FestivaliEskişehir'de Ahşap Heykel FestivaliEskişehir'de Ahşap Heykel FestivaliEskişehir'de Ahşap Heykel Festivali

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