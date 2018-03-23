Eskişehir’de araç soygunu yaptığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir’de park halindeki aracı soyan 3 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesinde İbrahim Ş.’nin park halindeki aracından camı kırdıktan sonra 50 bin lira, çek, senet, kredi kartları ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı.
Hırsızlığın, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Kırıkkale çevresinde "Mayalı çetesi" olarak bilinen şüphelilerden 3’ü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale’de önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Suna M., Tarık M., ve Ferdi M. yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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