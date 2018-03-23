HABER

Eskişehir’de araç soygunu yaptığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de park halindeki aracı soyan 3 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesinde İbrahim Ş.’nin park halindeki aracından camı kırdıktan sonra 50 bin lira, çek, senet, kredi kartları ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı.Hırsızlığın, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Kırıkkale çevresinde "Mayalı çetesi" olarak bilinen şüphelilerden 3’ü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Eskişehir’de park halindeki aracı soyan 3 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesinde İbrahim Ş.’nin park halindeki aracından camı kırdıktan sonra 50 bin lira, çek, senet, kredi kartları ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı.
Hırsızlığın, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Kırıkkale çevresinde "Mayalı çetesi" olarak bilinen şüphelilerden 3’ü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale’de önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Suna M., Tarık M., ve Ferdi M. yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.