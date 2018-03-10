Eskişehir’de aşırı hız can aldı: 1 ölü

Eskişehir’de bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Çelik idaresindeki 26 NC 950 plakalı otomobille iddialara göre aşırı hız yaparak seyretti. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, Hasan Ç. idaresindeki 06 EF 4991 plakalı tıra arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır dorsesinin altına giren araç içerisinde sıkışan Ahmet Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan tır şoförü Hasan Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.