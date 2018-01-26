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Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 15:25 | Son Güncelleme 1 saat önce

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin iki kediyi öldürdükten sonra poşete koyarak çöpe atması kan dondurdu. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eskişehir'de vatandaşlar tarafından ortaya çıkarılan olay, hayvanseverleri ayaklandırdı.

İsminin Abdullah Ç. olduğu öğrenilen bir genç, önce bir sayfada kedi sahiplenmek için paylaşım yaptı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kedinin aslında kaçmadığını kendisini zorlayan hayvanseverlere itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların cansız bedenini poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMIŞ

Çekilen videoda kedilerin, verdiği yemekten dolayı zehirlendiğini iddia eden Abdullah Ç., daha sonra kedinin çamaşır makinesine girdiğini ve bunu fark etmeyerek çalıştırdığını iddia etti. Daha sonra vatandaşların zorlamasıyla kedilerin cansız bedenlerini çöpe attığını itiraf eden şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti. İtirafların yer aldığı görüntüler, yurdun çeşitli illerindeki hayvanseverler tarafından da vahşet olarak yorumlandı. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulurken kedilerin asıl ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

2015 yılında yine Eskişehir’de sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanasıyla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Vicdanına dayanarak cezayı verdiğini belirten mahkeme hakimi Orhan Küçükfidancı, cezada indirimi yapmamış ve cezayı ertelememişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kedi üniversite hayvan şiddeti

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