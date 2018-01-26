Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

İsminin Abdullah Ç. olduğu öğrenilen bir genç, önce bir sayfada kedi sahiplenmek için paylaşım yaptı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kedinin aslında kaçmadığını kendisini zorlayan hayvanseverlere itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların cansız bedenini poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMIŞ

Çekilen videoda kedilerin, verdiği yemekten dolayı zehirlendiğini iddia eden Abdullah Ç., daha sonra kedinin çamaşır makinesine girdiğini ve bunu fark etmeyerek çalıştırdığını iddia etti. Daha sonra vatandaşların zorlamasıyla kedilerin cansız bedenlerini çöpe attığını itiraf eden şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti. İtirafların yer aldığı görüntüler, yurdun çeşitli illerindeki hayvanseverler tarafından da vahşet olarak yorumlandı. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulurken kedilerin asıl ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda belli olacak.