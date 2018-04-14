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Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Eskişehir’de yapılan operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da yer aldığı Irak uyruklu 10 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Ayrıca gerçekleşen operasyonda ekipler, aralarında DEAŞ’ın üst düzey sorumlularından A.S.J.J.’nin de bulunduğu Iraklı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Eskişehir’de yapılan operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da yer aldığı Irak uyruklu 10 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ayrıca gerçekleşen operasyonda ekipler, aralarında DEAŞ’ın üst düzey sorumlularından A.S.J.J.’nin de bulunduğu Iraklı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu esnada kaldığı evin ikinci katından aşağı atlayıp kaçmak isteyen bir şahıs da söz konusu adresin bahçesinde yakalandı.
Öte yandan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
2 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
3 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
4 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
5 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
6 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
7 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
8 / 8

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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