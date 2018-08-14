Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah Özel Harekât polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde daha önce belirlenen evlere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
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