HABER

Eskişehir'de dev yaban arısı yuvası şaşırtıyor

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın evinin çatısında ortaya çıkan büyük mutfak tüpü büyüklüğündeki devasa yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor.

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde, Erol Kızılçay'a ait evde bulunan arı yuvası görenleri hayrete düşürdü. Erol Olçay, yıllardır yaban arılarından rahatsız olduklarını, yaptıklarını ilaçlamadan da bir fayda görmediklerini anlattı. Arıların yuvasını bulamadıkları için pek de ellerinden bir şey gelmediğini anlatan Kızıçay, "İlaçlama yapıyorduk sürekli, ama yuvalarını bulamadığımız için pek başarılı olamıyorduk. Önceki gün çatıyı tamir etmek için kiremitleri kaldırdığımızda biz de gözlerimize inanamadık. Büyük mutfak tüpü kadar arı yuvası bulduk çatıda. Kış olduğu için arılar öldüğünden içi boş durumdaydı" dedi.

Erol Olçay, arkadaşlarına göstermek için dev arı yuvasını mahalle meydanına getirdi. Gümüşkonak mahallesindeki kıraathanede sergilenen arı yuvası büyük şaşkınlık uyandırıyor. (İHA)

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...
Adana'da mide bulandıran görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir günyüzü yaban arısı yuvası

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Okuyucu Yorumları 2 yorum
nevar bundaa çalışmışş yapmışş arılarr
bu soytarıda yuvalarından etmiş, sanki kendi maarifeti alıp sergiliyor
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.