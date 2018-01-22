Eskişehir'de dev yaban arısı yuvası şaşırtıyor

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde, Erol Kızılçay'a ait evde bulunan arı yuvası görenleri hayrete düşürdü. Erol Olçay, yıllardır yaban arılarından rahatsız olduklarını, yaptıklarını ilaçlamadan da bir fayda görmediklerini anlattı. Arıların yuvasını bulamadıkları için pek de ellerinden bir şey gelmediğini anlatan Kızıçay, "İlaçlama yapıyorduk sürekli, ama yuvalarını bulamadığımız için pek başarılı olamıyorduk. Önceki gün çatıyı tamir etmek için kiremitleri kaldırdığımızda biz de gözlerimize inanamadık. Büyük mutfak tüpü kadar arı yuvası bulduk çatıda. Kış olduğu için arılar öldüğünden içi boş durumdaydı" dedi.
Erol Olçay, arkadaşlarına göstermek için dev arı yuvasını mahalle meydanına getirdi. Gümüşkonak mahallesindeki kıraathanede sergilenen arı yuvası büyük şaşkınlık uyandırıyor. (İHA)
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