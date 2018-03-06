Eskişehir’de doğal gazda zehirlenmesi

Eskişehir’de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşiltepe Mahallesine bağlı Çam sokak üzerinde bulunan bir ikamette gerçekleşti. Akşam saatlerinde ikamette bulunan S.T., A.T., M.A. ve E.T., fenalaşarak hastaneye kaldırıldılar. Hastanede yapılan müdahalede S.T.’nin hayati tehlikesi olduğu anlaşılırken diğer vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.