Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu öne sürülen M.T., çatıda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' olduğu tespit edilen evlere, dün iftar saatinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, örgütü yeniden yapılandırmaya çalıştığı öne sürülen 2'si kadın, 12 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin polisleri görünce evin çatısına çıkıp, saklanmaya çalıştığı belirtildi. M.T.'nin örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu öne sürüldü. Şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.
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