HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu öne sürülen M.T., çatıda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' olduğu tespit edilen evlere, dün iftar saatinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, örgütü yeniden yapılandırmaya çalıştığı öne sürülen 2'si kadın, 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin polisleri görünce evin çatısına çıkıp, saklanmaya çalıştığı belirtildi. M.T.'nin örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu öne sürüldü. Şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmışTeyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı (2)Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.