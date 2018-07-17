Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Malatya ve İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdürüldüğü illere gönderileceği belirtildi.
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