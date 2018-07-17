HABER

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Malatya ve İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdürüldüğü illere gönderileceği belirtildi.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Kuşadası'nda lastik botta 34 kaçak yakalandıKuşadası'nda lastik botta 34 kaçak yakalandı
Eşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldüEşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.