HABER

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 16 havacı asker gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 havacı askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'a çıktı.  TEM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Batman ve Eskişehir'de bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli havacı askeri gözaltına aldı.

ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 havacı askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'a çıktı.
TEM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Batman ve Eskişehir'de bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli havacı askeri gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında aranan 5 şüpheli de öğle saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan 16 havacı askerin terör örgütü üyesi olmakla suçlandığı belirtildi.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandıÜst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı
Rus turist havuzda boğulduRus turist havuzda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.