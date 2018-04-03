Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan E.K. ile B.C. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Bilecik ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında aranan E.K. ve B.C.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Şüphelilerden E.K.'nin Eskişehir Vergi Dairesi'nde gelir uzman yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ardından Bilecik ve Kocaeli'ne gönderilecekleri öğrenildi.
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