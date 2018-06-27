Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY şüphelisi muvazzaf astsubay M.Ç. ile H.K. adlı kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, muvazzaf hava astsubay M.Ç.'yi Eskişehir'de kaldığı evde yakaladı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan M.Ç., TEM Şubesi'ne götürüldü.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan H.K. adlı kadın da Eskişehir'de yakalandı. Evinde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar, 3 flash bellek, 21 Fethullah Gülen kitabı, 1 fotoğraf makinesi ile 1 hafıza kartına el konulan H.K. gözaltına alındı.
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