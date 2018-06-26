Eskişehir'de FETÖ şüphelisi astsubay ile askeri okuldan atılan öğrenci yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ şüphelisi muvazzaf astsubay F.İ. ile askeri okuldan ihraç edilen R.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan astsubay F.İ. ile askeri okuldan ihraç edilen R.K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Eskişehir merkezde kaldıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alındı. TEM Şubesi'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderileceği belirtildi.
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