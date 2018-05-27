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Eskişehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 1 astsubay gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay İ.G.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay İ.G. gözaltına alındı. Dün yapılan operasyonda yakalanan 6 kişiden 1'i ise sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri bu sabah, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan astsubay İ.G.'yi kent merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen İ.G.'nin işlemlerinin ardından Manisa'ya gönderileceği belirtildi.
1'İ TUTUKLANDI, 5'İNİN SORGULAMASI SÜRÜYOR
Bu arada Eskişehir'de dün sabah polisin, FETÖ üyelerinin kaldıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 6 kişiden, sorgulaması tamamlanan Asiye Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terör örgütünün 'büyük bölge talebe mesulü' oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen diğer şüpheliler Mustafa Kürşat B., Mustafa K., Betül T., Kasım B. ve Osman G.'nin ise TEM Şubesi'nde sorgulamalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde bir adet B serisi 1 Dolar, dizüstü bilgisayar, Fethullah Gülen kitapları, sahte kimlik ve cep telefonları ele geçirilmiş, şüphelilerden bazıları polis baskını sırasında cep telefonlarını pencere ve balkonlardan apartman bahçesine atmıştı.

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