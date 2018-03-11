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Eskişehir’de FETÖ’den 9 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan KHK ile kapatılan Eskişehir İşçiler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

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