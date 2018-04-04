Eskişehir’de FETÖ’den aranan çift yakalandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde aranan çift yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı verilen Selman E. ve eşi Esra E.’yi gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlı Selman E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Esra E. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.