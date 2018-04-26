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Eskişehir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına büyük operasyon, 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik 8 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik 8 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankesörlü telefonla örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 19 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Alınan şahıslardan 4’ünün TSK’dan ihraç edildiği, 15’inin ise muvazzaf subay olduğu öğrenildi.
Ayrıca biri meslekten ihraç edilen 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 19 şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise, yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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