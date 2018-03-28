Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan bir üsteğmen ve bir astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı olan bir muvazzaf hava pilot üsteğmeni yakaladı.

Polis ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma çerçevesinde ise hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf Hava İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Y.E.T.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan yakalanan şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.