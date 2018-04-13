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Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda 2 şahıs yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Konya ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve açığa alınan astsubay Abdurrahman M.

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda 2 şahıs yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Konya ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve açığa alınan astsubay Abdurrahman M. ile ’Örgüt Ablası" olduğu öne sürülen Ayfer O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin akabinde soruşturmaların devam ettiği Konya ve Kırklareli’ne gönderileceği öğrenildi.

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