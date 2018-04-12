Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam eden soruşturma çerçevesinde ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay Y.Ö. ile Yakup D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sonrası soruşturmaların devam ettiği İzmir ve Kocaeli’ye gönderilecekleri bildirildi.
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