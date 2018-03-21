Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve KHK ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri oldukları öğrenilen 5 kadı, adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Aralarında diş hekimi ve avukatların da bulunduğu 5 şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.