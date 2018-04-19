Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent merkezinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.