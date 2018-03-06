Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonunda 1 gözaltı

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’ne açılan soruşturma neticesinde FETÖ/PDY yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.G., E.Ş., R.Y.Ç., E.A., A.T. ve H.K’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan adli makamlara sevk edilen 6 kişi arasında olan E.A. isimli şahıs tutuklandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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