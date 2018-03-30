Eskişehir’de FETÖ/PDY’den 1 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan muvazzaf astsubay üstçavuş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı bulunan hava astsubay üstçavuş K.C.’yi yakaladı.
Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.
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