Eskişehir’de FETÖ/PDY’den 1 kadın tutuklandı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan Tuğba K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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