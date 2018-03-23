Eskişehir’de FETÖ/PDY’den 1 kişi yakalandı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz Y.’yi gözaltına aldı. Zanlının, evinde yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.
Öte yandan Yılmaz Y.’nin emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın devam ettiği İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.
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