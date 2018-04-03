Eskişehir’de FETÖ/PDY’den 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı olan, Eskişehir Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Erdi K. ile Berat C.’yi yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, soruşturmanın devam ettiği kentlere gönderilecekleri bildirildi.