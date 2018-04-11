Eskişehir’de FETÖ/PDY’den 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası, soruşturmanın devam ettiği Diyarbakır’a gönderilecekleri bildirildi.