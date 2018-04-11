HABER

Eskişehir’de FETÖ/PDY’den binbaşı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf binbaşı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı verilen binbaşı A.K.’yi gözaltına aldı.Öte yandan şüphelinin emniyetteki yürütülen işlemlerinin ardından, soruşturmanın devam ettiği Batman’a gönderileceği bildirdi.

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf binbaşı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı verilen binbaşı A.K.’yi gözaltına aldı.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki yürütülen işlemlerinin ardından, soruşturmanın devam ettiği Batman’a gönderileceği bildirdi.

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.