Eskişehir’de FETÖ/PDY’den binbaşı gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf binbaşı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı verilen binbaşı A.K.’yi gözaltına aldı.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki yürütülen işlemlerinin ardından, soruşturmanın devam ettiği Batman’a gönderileceği bildirdi.
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