Eskişehir’de FETÖ/PDY’den bir albay gözaltına alındı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen albay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen albay Y.K.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği Bayburt’a gönderileceği öğrenildi.