Eskişehir’de FETÖ/PDY’den bir araştırma görevlisi gözaltına alındı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen S.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.