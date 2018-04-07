Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de gerçekleşen fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Arifiye Mahallesindeki bir dernek binasında fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Olay yerine intikal eden ekipler, bahsi geçen adrese yapılan operasyonda, 3’ü kadın toplam 5 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.