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Eskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de günlük eşya taşıma işinde çalışan hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Hakan TÜRKTAN- Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de günlük eşya taşıma işinde çalışan hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi Reşadiye Camii karşısında meydana geldi. Günlük eşya taşımacılığı yapan Mehmet Y. ile husumetli olduğu Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Y. bıçakla, Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayda Mehmet Y. de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Y. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde Mehmet Y., bıçakladığı kişilerin kendisine saldırdığını öne sürdü.
Tedavisi süren Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Eskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralıEskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralıEskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralıEskişehir'de hamalların bıçaklı kavgası: 3 yaralı

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