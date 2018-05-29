HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eskişehir'de kaçak otomobil parçası operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirildiği belirtilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirildiği belirtilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde, otomobil yedek parçası satılan iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği öne sürülen 165 otomobil şanzımanı, 'araç beyni' olarak adlandırılan 88 araç motor yönetim ve kontrol modülü, 61 otomobil tamponu, 50 otomobil motoru ve 5 otomobil bloku ele geçirdi. İş yeri sahibi H.A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıNevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Kayıp Alzheimer hastası, drone ile aranıyorKayıp Alzheimer hastası, drone ile aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.