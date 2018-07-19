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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, özel bir düzenek yardımıyla açılan odada gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 adet güneş gözlüğü, 71 kilo tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K'nın (55) emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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