Eskişehir'de kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Hakan TÜRKTAN/ALPU(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde iddiaya sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçdiği midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürüsücü 44 yaşındaki Ömer Akyol hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.
Kaza, Alpu-Beylikova Karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Beylikova İlçesi'ne yolcu taşıyan midibüs, iddiaya göre sürücüsü Ömer Akyol kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya savruldu. Devrilen mazada midibüs sürücüsü Ömer Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kaza yapan midibüsün firma yetkilisi Ayhan Yıldırım kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şoför kendini dışarı atmış, araç kendiliğinden durmuş. Bir kişi ölmüş ve yaralıların hepsini ambulans ile götürüldüler. Hayati tehlikleri yok, kırıkları olanlar var" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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