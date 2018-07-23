Eskişehir'de kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Hakan TÜRKTAN/ALPU(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde iddiaya sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçdiği midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürüsücü 44 yaşındaki Ömer Akyol hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kaza, Alpu-Beylikova Karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Beylikova İlçesi'ne yolcu taşıyan midibüs, iddiaya göre sürücüsü Ömer Akyol kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya savruldu. Devrilen mazada midibüs sürücüsü Ömer Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza yapan midibüsün firma yetkilisi Ayhan Yıldırım kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şoför kendini dışarı atmış, araç kendiliğinden durmuş. Bir kişi ölmüş ve yaralıların hepsini ambulans ile götürüldüler. Hayati tehlikleri yok, kırıkları olanlar var" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı!
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün
Kimse ondan gözünü alamadı!
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu: Yargıtay önünde eylem yapacağım
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum