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Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLER İNEGÖL'DE TOPRAĞA VERİLECEK Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazelerinin yarın Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)

KAZADA ÖLENLER İNEGÖL'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazelerinin yarın Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Ölenlerin, Erzurum'daki bir yakının cenazesinden Bursa'ya dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.
Bursa Barosu Başkan Yardımcı Atilla Atik, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücü avukat Mustafa Canpolat'ı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Atik, Mustafa Canpolat'ın durumunun ağır olduğunu, yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirterek gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
"Bu sabah saat 06.30 sıralarında meslektaşımız avukat Mustafa Canpolat'ın kullandığı araçla dönerlerken Sivrihisar yakınlarında bir trafik kazası geçiriyorlar. Ne yazık ki kaza sonucunda aynı araçta bulunan meslektaşımızın annesi Ayşe Canpolat, babası Erdal Canpolat, amcası Dursun Canpolat, yengesi Hatice İkbal Canpolat ve yeğeni Merve Canpolat vefat ediyorlar. Diğer yeğeni Tuğba Canpolat ile meslektaşımız Mustafa Canpolat yaralanıyor. Meslektaşımız şu anda yoğun bakımda, ameliyattan çıktı. Akciğerlerinden ciddi bir zarar olduğu söyleniyor, yoğun bakımda uyutuluyor. Umarız en yakın sürede sağlığına kavuşur. Vefat edenler için de başsağlığı diliyoruz."
Yakınları, Canpolat ailesini Erzurum'un Horasan ilçesinde vefat eden bir yakının cenazesine katıldıktan sonra Bursa'ya gelirken Eskişehir yakınlarında kaza geçirdiklerini belirtti. Ölen 5 kişinin cenazelerinin yarın Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)Eskişehir'de kaza: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı (2)

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