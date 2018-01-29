HABER

Eskişehir'de kömürlü termik santrale karşı zincir oluşturuldu

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası'na yapılması planlana kömürlü termik santrali protesto etti.Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine çok sayıda kişi bu akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda biraraya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt'un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti.Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir'in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir" dedi.Yapılan konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup daha sonra dağıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Diğer Haberler
12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.