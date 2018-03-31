Eskişehir’de memurların bıçaklı kavgası kamerada

Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde bir memurun meslektaşına bıçak çekip saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan iki memur arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Daha sonra Evren E. isimli memur, dışarı çıkarak tartıştığı meslektaşına belinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Kurumda görev yapan yetkililer araya girerek, Evren E.’yi engelledi. Diğer memur ise arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!
Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum