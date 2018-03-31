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Eskişehir’de memurların bıçaklı kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde bir memurun meslektaşına bıçak çekip saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan iki memur arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde bir memurun meslektaşına bıçak çekip saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan iki memur arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Daha sonra Evren E. isimli memur, dışarı çıkarak tartıştığı meslektaşına belinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Kurumda görev yapan yetkililer araya girerek, Evren E.’yi engelledi. Diğer memur ise arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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