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Eskişehir'de PKK operasyonunda 2 İranlı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu Erfan A. ve Shores S.'yi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

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