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Eskişehir'de PKK propagandasına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledikleri 6 kişiyi, düzenledikleri operasyona yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

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