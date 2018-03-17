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Eskişehir’de PKK/KCK irtibatlı 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğundan şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri alınan bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Eskişehir’de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğundan şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri alınan bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Türkiye’ye kaçak yollardan giren ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 İran uyruklu şahsın emniyetteki sorguları devam ediyor.

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